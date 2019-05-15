Путин и президент Австрии начали переговоры в Сочи

Президенты России и Австрии Владимир Путин и Александер Ван дер Беллен начали переговоры в санатории «Русь» в Сочи.

Перед началом беседы Путин встретил австрийскую делегацию у входа. Для супруги австрийского президента Дорис Шмидауэр Путин приготовил букет нежно-розовых пионов. Он также поприветствовал других членов делегации, среди которых глава МИД Австрии Карин Кнайсль, на свадьбу которой Путин приезжал в 2018 году.

Открывая встречу, глава российского государства отметил, что Москва ценит отношения с Веной, а также внеблоковый статус Австрии. «Думаю, что внеблоковый статус помогает развивать нам отношения сегодня», – заявил президент, передает ТАСС.

Ранее президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что русских и австрийцев объединяет умение терпеть.

Предполагается, что лидеры обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений, международные и региональные проблемы. Также они примут участие в учредительном заседании Форума общественности «Сочинский диалог», создаваемого с целью укрепления прямых связей между гражданскими обществами России и Австрии.