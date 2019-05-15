Захарову сравнили с Хиллари Клинтон

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21 мая, вторник  |  Последнее обновление — 01:25  |  vz.ru
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Три главные угрозы поставкам российского газа в Европу

Российские поставки газа в Европу снова под ударомФото: Tobias Schwarz/Reuters
Дания продолжает затягивать выдачу разрешения на строительство «Северного потока – 2», что грозит серьезной задержкой ввода трубы в строй. Американцы придумали новые санкции против судов-трубоукладчиков, без которых российский проект просто встанет. Украина начала активно торпедировать подписание нового транзитного контракта, за который еще недавно так яростно билась. Как Россия справится с новыми угрозами? Подробности...
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Климкин был идеальным главой МИД современной Украины

Найти для МИД Украины шефа лучше, чем Климкин, представляется невозможнымФото: Antonio Calanni/AP/ТАСС
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не выдержал болезненного удара от Совета Европы и ушел в отставку, но пообещал остаться в политике и избраться в Раду. Этот человек руководил МИД постмайданного государства на протяжении пяти лет, став органичной частью режима Порошенко. Над ним часто смеялись, но он идеально соответствовал своей должности, и вот почему. Подробности...
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Возвращение вытрезвителей бессмысленно и опасно

Советские вытрезвители запомнились образцом ужаса и насилияФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В России предлагается вернуть еще один образец чудовищного наследия советского времени – вытрезвители. Статистика утверждает, что якобы именно из-за их отмены выросло число преступлений как пьяными, так и в отношении пьяных. Так ли это на самом деле, помогают ли вытрезвители в борьбе с пьянством и какие меры действительно необходимы? Подробности...
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Почему Госдеп увидел в конфликте с Китаем расовый подтекст

Трамп, как выясняется, воспринимает Китай как чуждую ему цивилизациюФото: Carlos Barria/Reuters
Столкновение США и Китая является расовым конфликтом. Это точка зрения не каких-нибудь неонацистов, а официальное заявление высокопоставленного чиновника Госдепа, вызвавшее скандал в Вашингтоне и гневную реакцию в Пекине. Как в Госдепе аргументируют свою позицию, почему сравнивают Китай с СССР и откуда там берутся подобные убеждения? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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В финале «Игры Престолов» бабло победило зло

Антон Крылов, журналист
Если вы ещё не смотрели финальную серию и не любите спойлеры, то не читайте пока этот текст. За 9 лет «Игра престолов» превратилась из самого нестандартного проекта на телевидении в мейнстрим. А мейнстрим не может нарушать законы шоу. Подробности...

Третья мировая начнется с «веерных» отключений

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Приказал минфин США Цукербергу – хлоп – и нет «Фейсбука» и WhatsApp для тех, кто не поддерживает американскую политику, приказал Apple – и в стане врагов зависли все «Айпады» и «Маки». А приказали Гейтсу – и все компьютеры «окаменели». Подробности...
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Революция в голове Пашиняна разрушает Армению

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Сторонники премьера Армении Пашиняна уверены, что победили, заблокировав суды. Что нанесли удар по осколкам бывшего режима. Однако на самом деле эта акция закончилась поражением. Как для самого Пашиняна, так и для всей Армении. Подробности...
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            Захарову сравнили с Хиллари Клинтон

               15 мая 2019, 14:58
            Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
            Текст: Ольга Никитина

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            Интернет-пользователи увидели сходство официального представителя МИД России Марии Захаровой с бывшим госсекретарем и кандидатом в президенты США от Демократической партии в 2016 году Хиллари Клинтон.

            Речь идет о портрете Захаровой, который она разместила в своем Instagram.

            Один из комментаторов сравнил официального представителя российского внешнеполитического ведомства с Клинтон. «Здравствуйте. Извините, но не то. Что-то от Хиллари», – считает alisultan4678.

            В то же время публикация собрала множество восторженных откликов.

            «Красавица!», «Очень красиво», «Шикарный портрет шикарной женщины!», «Железная леди», «Какая вы красивая!», «Взгляд уверенный», – пишут интернет-пользователи.

            «На этом красивом лице мы читаем: враг не пройдет», – отметила monika_ily.

            Внешний облик Захаровой не раз оказывался в центре внимания. Так, в прошлом году в Сети обсуждали, как она в разноцветном платье принимала участие в мероприятии, предполагающем, что все гости придут в белых нарядах.

            А в апреле Захарова разоблачила появившуюся в СМИ ложь о своей шубе.


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