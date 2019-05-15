Захарову сравнили с Хиллари Клинтон

Интернет-пользователи увидели сходство официального представителя МИД России Марии Захаровой с бывшим госсекретарем и кандидатом в президенты США от Демократической партии в 2016 году Хиллари Клинтон.

Речь идет о портрете Захаровой, который она разместила в своем Instagram.

Один из комментаторов сравнил официального представителя российского внешнеполитического ведомства с Клинтон. «Здравствуйте. Извините, но не то. Что-то от Хиллари», – считает alisultan4678.

В то же время публикация собрала множество восторженных откликов.

«Красавица!», «Очень красиво», «Шикарный портрет шикарной женщины!», «Железная леди», «Какая вы красивая!», «Взгляд уверенный», – пишут интернет-пользователи.

«На этом красивом лице мы читаем: враг не пройдет», – отметила monika_ily.

Внешний облик Захаровой не раз оказывался в центре внимания. Так, в прошлом году в Сети обсуждали, как она в разноцветном платье принимала участие в мероприятии, предполагающем, что все гости придут в белых нарядах.

А в апреле Захарова разоблачила появившуюся в СМИ ложь о своей шубе.