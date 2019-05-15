Патрушев назвал приоритет внешней политики России

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев считает, что одним из приоритетов внешней политики России является укрепление связей с Китаем.

По словам пресс-секретарь аппарата Совбеза России Евгения Аношина, в ходе встречи Патрушева с министром общественной безопасности КНР Чжао Кэчжи был выделен высокий уровень взаимодействия между странами, передает ТАСС.

«Николай Патрушев заявил, что Россия рассматривает дальнейшее укрепление многоплановых связей с Китаем в качестве приоритета проводимой нашей страной внешней политики», – сообщил пресс-секретарь.

Аношин подчеркнул, что сейчас двусторонние связи являются образцом выстраивания диалога между крупными государствами.

В повестку встречи вошли такие вопросы, как ситуация в сфере безопасности и стабильности на пространстве Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), перспективы развития сотрудничества и совершенствование механизмов в сферах противодействия терроризму.

Также в Бишкеке поддержали реализацию иранской ядерной сделки и призвали к сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также подтвердили важность урегулирования кризиса на Украине на основе Минских соглашений.