Медведев призвал найти баланс между защитой прав граждан и преимуществами интернета

Глава российского правительства Дмитрий Медведев, выступая на Петербургском юридическом форуме, призвал найти баланс между защитой прав граждан и сохранением преимуществ свободного обмена информацией в Сети.

«Фактически в законодательстве сейчас формируется целый массив новых норм, в котором нужно решить три ключевые задачи. Во-первых, урегулировать принципы распространения информации в виртуальном пространстве. Причем сделать это так, чтобы гарантировать защиту интересов всех участников правоотношений», – сказал Медведев, передает ТАСС.

Он уточнил, что в первую очередь речь идет о персональных данных, которые уже стали одним из самых ценных информационных активов. «Юристам нужно дать ответ на вопрос о методах регулирования в этой сфере – будут они императивными или диспозитивными? Нужно ли регулировать использование открытой информации в социальных сетях? Требуется ли для этого согласие того, кто разместил эту информацию? Здесь важно найти баланс между защитой прав граждан и сохранением преимуществ свободного обмена информацией в интернете», – добавил премьер.

«И даже когда мы найдем ответы на эти вопросы, появятся другие. В том числе - и вопрос о регулировании данных в целом», – отметил Медведев.

В то же время премьер заявил, что пиратский рынок в России продолжает расти. «Вопрос защиты интеллектуальных прав, авторских прав – острая тема для всех», – сказал Медведев.

Он рассказал, что в РФ сегодня действуют нормы 4 части Гражданского кодекса и ряд отраслевых законов, возможность заблокировать по суду и пиратские сайты, и зеркала, и ссылки на них есть. «Но тем не менее пиратский рынок продолжает расти, и с этой проблемой знакомы во всем мире... В России от этого страдает киноиндустрия, производители телепрограмм», – сказал глава правительства, передает РИА «Новости».