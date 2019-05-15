«Яндекс» показал альтернативную карту метро Москвы

Компания «Яндекс» создала альтернативную карту московского метро: станции на ней переименованы в честь местных «центров притяжения» – музеев, парков и торговых центров, расположенных поблизости.

На сайте «Яндекса» указывается, что компания изучила запросы, которые чаще всего задают на станциях метро и в радиусе 100 метров от вестибюлей. Из них составили топ организаций и достопримечательностей, исключив некоторые результаты (например, вокзалы), после чего переименовали станции в честь самого популярного запроса.

Например, станция «Октябрьская» превратилась в «Парк Горького», «Краснопресненская» – в «Соловей», «Баррикадная» – в «Планетарий», «Деловой центр» – в «Башню Федерации», «Курская» – в «Винзавод», «Проспект Вернадского» – в МГИМО.

Также для каждой станции на карте представлен топ из трех самых популярных запросов.

Отмечается, что некоторые объекты часто искали сразу с нескольких станций – например, Покровский монастырь появлялся в запросах на «Таганской», на «Марксистской» и на «Пролетарской», но в честь него назвали «Крестьянскую заставу», где число запросов оказалось максимальным.

При этом у нескольких станций не оказалось центров притяжения – их на карте закрасили серым и оставили с изначальными названиями.

Ранее были утверждены названия новых станций метро Москвы.