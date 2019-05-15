Обвиняемому в изнасиловании дознавательницы в Уфе смягчили наказание

Верховный суд Башкирии изменил меру пресечения бывшему полицейскому Салавату Галиеву, который обвиняется в изнасиловании 24-летней дознавательницы из Уфы.

Галиеву заменили содержание под стражей на домашний арест, передает РИА «Новости».

«Верховный суд Уфы отменил решение Советского районного суда Уфы и вынес решение об избрании меры пресечения в вид домашнего ареста в отношении Салавата Галиева. Домашний арест экс-полицейскому назначен до 31 мая 2019 года», – рассказал представитель Верховного суда.

26 апреля другого фигуранта этого дела, Павла Яромчука, суд также отправил под домашний арест. Еще одному из трех обвиняемых Эдуарду Матвееву суд продлил арест.

Напомним, в конце октября 2018 года в Уфе 23-летняя дознавательница обратилась в полицию с заявлением о том, что ее изнасиловали сослуживцы. Позже все подозреваемые были арестованы.

В отношении трех мужчин было возбуждено уголовное дело, они были уволены из органов внутренних дел. Потерпевшую тоже уволили за употребление спиртных напитков на рабочем месте.