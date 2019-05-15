Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду опустился на 8 копеек – до 64,89 рубля, курс евро снизился на 5 копеек, составив 72,71 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 70,98 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

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