Грузовой Boeing экстренно приземлился в Красноярске

Летевший из Шанхая в Москву грузовой самолет Boeing 747-400 с тремя членами экипажа на борту совершил аварийную посадку в Красноярске.

Причиной экстренной посадки стал отказ одного из двигателей, сообщает ТАСС со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру,

«Грузовой Boeing совершил экстренную посадку по причине отказа левого двигателя. Пострадавших нет», – сказали в ведомстве.

На борту самолета находился экипаж из трех человек. В настоящий момент в Красноярск планируется направить специалистов для обследования воздушного судна.

Ранее пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Ютэйр», вылетевший во вторник из Москвы в Милан, был вынужден вернуться в аэропорт Внуково из-за проблем с шасси.

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