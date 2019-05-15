Британцы сочли костюмы россиян и украинцев самыми странными на «Евровидении»

Британское издание Independent посчитало костюмы российских и украинских участников «Евровидения» самыми странными в истории конкурса.

В частности, Independent напомнило об Андрее Данилко, который в образе Верки Сердючки в 2007 году занял второе место с песней Dancing Lasha Tumbai. Данилко выступал в сверкающем серебристом платье и с массивной звездой на голове.

Кроме того, издание указало на красные сарафаны с народным удмуртским узором «Бурановских бабушек», тоже занявших второе место (в 2012 году), пишет «Вечерняя Москва».

Напомним, «Евровидение-2019» пройдет в мае в Тель-Авиве. Россию в этом году будет представлять Сергей Лазарев.