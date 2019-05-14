На Медиафоруме ОНФ в Сочи учат оказывать паллиативную помощь

Эксперты проекта «Регион заботы» подготовили для выставки проектов ОНФ на Медиафоруме стенд в виде палаты хосписа, где демонстрируют, как заботиться о человеке, лишенном способности самостоятельно двигаться.

15 мая руководитель проекта, член Центрального штаба ОНФ, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер вместе с врачами-методистами проведет мастер-класс, обучающий базовым принципам паллиативной помощи, использованию специального оборудования и приспособлений, сообщается в пресс-релизе организаторов.

Стены импровизированной палаты оформлены сотнями фотографий. На них люди разных возрастов улыбаются, слушают музыку, обнимают родных, сидят за праздничным столом, играют с собаками. Все они – пациенты хосписа. Многие из них останутся в хосписе до конца, но каждый день их жизни насыщают приятными моментами, чтобы пациенты чувствовали себя как дома.

Первый посетителем стенда стала лауреат конкурса «Правда и справедливость», генеральный директор курского информагентства «Секунда медиа» Надежда Сургина. Ее статья «Дети не должны умирать на руках у родителей» про отсутствие в регионе понимания о качестве, о самом смысле паллиативной помощи год назад вызвала резонанс. По словам Надежды, главный врач областной детской больницы на следующий же день после выхода материала кричал ей в трубку: «Это неправда, у нас такого нет!»

Автор писала о матерях, которые годами не могут отойти от постели тяжелобольных детей, о малыше, умершем на руках родителей через несколько дней после выписки из стационара, о том, что невозможно получить обезболивающее. После публикации Надежды проблему подхватили все курские СМИ.

«Мы добились своего – о проблеме заговорили. В области началось обучение медиков паллиативу. Созданы выездные бригады по оказанию паллиативной помощи. Теперь тот же главврач проводит пресс-конференцию, на которой рассказывает о развитии детской паллиативной помощи в регионе» – подвела итоги своего расследования Надежда.

А героиня ее сюжета, мама «паллиативного» ребенка стала активистом ОНФ и сейчас входит в рабочую группу, созданную региональными властями для улучшения качества помощи тяжелобольным детям, находящимся на домашнем уходе.

Проект «Регион заботы» ОНФ стартовал в марте 2019 года. Его цель – развитие паллиативной помощи в России. Для этого отобраны 25 пилотных регионов, в которых потребность в паллиативной помощи составляет 36% от общей по стране. Коллектив проекта, в который входят медики, сотрудники хосписов, аналитики, члены благотворительных организаций изучает каждый регион в рабочих поездках. На основании имеющегося опыта и наблюдений разрабатываются рекомендации, которые лягут в основу индивидуальных программ развития паллиативной помощи в пилотных регионах.

Совместно с Министерством здравоохранения России эксперты проекта создадут также единый шаблон, которым смогут воспользоваться регионы, не вошедшие в список пилотных, в частности Курская область.