Бастрыкин призвал подстроить право под «маленького человека»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что государство должно подстроить право под «маленького человека» и обеспечить классовую гармонию.

По его словам, государство должно не только выполнять нацпроекты, а в первую очередь обращать внимание на нужды «маленького человека», передает «Интерфакс».

«В нашей русской классической литературе было прекрасное понятие маленького человека, о котором писали Гоголь, Достоевский, Толстой. Мы могли бы шкалой положения маленького человека оценивать не только экономическое отношение государства к обществу, но и правовое регулирование: степень его справедливости, насыщенности, адекватности, достаточности тех правовых и экономических мер, которые обеспечивают жизнь простого маленького человека», – сказал Бастрыкин.

Он отметил, что первостепенной задачей в России стоит обеспечение права, которое не будет «разжигать классовую ненависть и классовую борьбу», а, наоборот, «обеспечит классовую гармонию».

«Правовыми методами надо подключать наш большой и средний бизнес к реализации национальных проектов. Их пять, и они вам известны. Я не знаю, может быть, они и включены в эту деятельность. Но такого закона я не видел, а я бы принял», – отметил Бастрыкин.

Председатель СК подчеркнул, что государство не должно быть «добреньким», оно должно обеспечить «сбалансированную правовую политику в отношении всех субъектов правоотношений».