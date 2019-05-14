В Эстонии выступили против визита Марин Ле Пен

Визит лидера «Национального объединения» (бывший «Национальный фронт») Франции Марин Ле Пен в Таллин противоречит государственным интересам Эстонии, заявил депутат эстонского парламента Марко Михкельсон.

«Приглашение в Эстонию нарушающего единство Европы и поддерживающего интересы России крайне правого политика Марин Ле Пен, а также ее недавняя встреча с заместителем премьер-министра Мартом Хельме и спикером парламента Хенном Пыллуаасом в зале парламента, является плевком на национальные интересы Эстонии», – заявил Михкельсон порталу государственного телерадиовещания ERR, передает РИА «Новости».

Ле Пен в понедельник вечером прибыла в столицу Эстонии по приглашению правонационалистической Консервативной народной партии Эстонии (EKRE). Во вторник она встретилась в эстонском парламенте с руководством EKRE – лидером партии, главой МВД, заместителем премьер-министра Мартом Хельме и спикером парламента Хенном Пыллуаасом.

Во второй половине дня вторника в Таллине пройдет встреча лидеров правопопулистских и националистических партий Европейского союза, входящих в движение «За народы и свободу Европы», на которой будет обсуждаться программа сотрудничества националистических партий Европы, намеревающихся создать в Европарламенте единую фракцию.

По словам Хельме, у его партии и Ле Пен схожие позиции в вопросах борьбы с бюрократизацией Европы и концентрацией власти в Брюсселе, однако EKRE не согласна с Ле Пен по связанным с Россией вопросам, в частности, не разделяет позицию Марин Ле Пен в отношении Крыма.

Напомним, по словам Марин Ле Пен, вполне естественно, что жители Крыма, две трети которых считают себя русскими, захотели вернуться в состав России.