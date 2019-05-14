В Транснефти рассказали о вреде для НПЗ от «грязной» нефти

Загрязненная хлоридами нефть может нанести вред оборудованию нефтеперерабатывающих заводов, но не трубопроводной системе, следует из заключения специалистов «НИИ «Транснефть».

В частности, в заключении, опубликованном на сайте компании, говорится, что органические хлориды используются в качестве реагента при добыче высоковязкой нефти для повышения нефтеотдачи пластов. Органические хлориды попадают в трубопроводную систему «Транснефти» только вместе с нефтью, полученной от нефтедобывающих компаний, а организации системы «Транснефть» хлорорганические соединения в транспортируемую нефть не добавляют. Содержание таких хлоридов в нефти нормируется ГОСТом.

«Органические хлориды оказывают критическое влияние на работу оборудования НПЗ. Под воздействием высоких температур (более 150°С) на НПЗ органические хлориды разлагаются с выделением соляной кислоты, которая приводит к значительной коррозии внутренней поверхности трубопроводов и оборудования НПЗ», – говорится в заключении.

Там же отмечено, что проблем, связанных с воздействием хлоридов на трубопроводы, технологическое оборудование и металлоконструкции резервуаров «Транснефть», не выявлено, так как при температурах перекачки разложение органических хлоридов не происходит, а потому отсутствует вероятность негативного коррозионного влияния на работу магистральной трубопроводной системы.

«Таким образом, органические хлориды, транспортируемые вместе с нефтью по системе магистральных трубопроводов, коррозионной активностью к материалу трубопроводов, технологического оборудования и конструкциям резервуаров не обладают», – отметили в «Транснефти».

Проблема с качеством нефти, поступающей из России в Белоруссию по «Дружбе», возникла во второй декаде апреля. «Транснефть» признала повышенное содержание в сырье хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. Качественная нефть из России 2 мая поступила по «Дружбе» на белорусскую границу. Украинская «Укртранснафта» 11 мая также восстановила транзит нефти в Европу.

7 мая министр энергетики Александр Новак сообщил, что следствие выявило группу компаний, которая осуществляла сдачу загрязненной нефти в трубопровод «Дружба», по делу были задержаны четыре человека. Позже были названы имена фигурантов дела о загрязнении нефти.