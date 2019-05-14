Белоруссия начала выставлять штрафы за недопоставку качественной нефти из России

Белорусское нефтеперерабатывающие предприятие «Нафтан» начало выставлять штрафные санкции в отношении российских компаний за недопоставку качественной нефти в апреле, сообщил заместитель гендиректора по производству компании Сергей Алтухов.

«Юридической службой предприятия организована работа по выставлению штрафных санкций в отношении российских поставщиков за недопоставку качественной нефти за апрель», – сказал Алтухов, передает БелТА.

По его словам, основные издержки, связанные с понижением производительности общества, сейчас подсчитываются. По итогам этого процесса будет сформирован общий пакет, продолжится претензионная работа.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко восхитился тем, с какой жесткостью отреагировал на загрязнение нефти в «Дружбе» лидер России Владимир Путин, и оценил причиненный ущерб в сотни миллионов долларов.

В конце апреля Минск заявил о поступлении «загрязненной российской нефти» в Евросоюз и на Украину. Чистое сырье вновь начало поступать по нефтепроводу только 6 мая.

7 мая министр энергетики Александр Новак сообщил, что следствие выявило группу компаний, которая осуществляла сдачу загрязненной нефти в трубопровод «Дружба», по делу были задержаны четыре человека. Позже были названы имена фигурантов дела о загрязнении нефти.