Дети-гимнасты получили ожоги глаз во время тренировки

Воспитанники спортивного центра в Красноярске получили ожоги глаз во время тренировки по художественной гимнастике, сообщило Главное следственное управление СК региона.

По предварительным сведениям, тренер во время занятия с детьми по художественной гимнастике в местной школе вместе с освещением включила бактерицидные лампы, из-за чего пятеро детей получили ожоги глаз, сообщается на сайте ведомства.

По этому факту следователи начали процессуальную проверку, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Источник РИА «Новости» в медучреждении, куда обратились пострадавшие, отметил, что их здоровью ничего не угрожает.