Россия и Турция обсудили деэскалацию в сирийском Идлибе

Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар во время телефонного разговора обсудили меры по снижению эскалации в сирийском Идлибе.

«Министры обороны Турции и России провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили последние события в Идлибе, а также меры, которые будут приняты для снижения эскалации в регионе», – цитирует сообщение минобороны Турции РИА «Новости».

Уточняется, что главы оборонных ведомств обсудили темы региональной безопасности в рамках подписанного в Сочи соглашения о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.

Ранее в Кремле сообщили, что президент Турции Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с Владимиром Путиным выразил обеспокоенность нарушениями перемирия в Идлибе и обвинил в них сирийские власти.