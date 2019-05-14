Названы научные предпочтения иностранных студентов в России

Иностранные студенты, которые едут учиться в Россию, чаще всего выбирают естественные науки или информатику в качестве направлений подготовки.

24,3% иностранных студентов отдают предпочтение информатике и естественным наукам, 19,6% заинтересованы в сфере экономики, управления и права, 17,9% поступают на гуманитарные специальности, а 14,7% – на направления – медицина и фармация, говорится в исследовании, подготовленном ФГАНУ «Социоцентр», сообщает РИА «Новости».

Также в исследовании указано, что 65,2% иностранных студентов отмечают высокое качество преподавания в российских университетах и саму атмосферу в вузах (20,6%). Однако 11,9% недовольны условиями проживания в общежитиях.

«Около трех четвертей иностранных студентов, обучающихся в российских вузах – это представители стран СНГ, Балтии и Грузии. Наибольшего своего значения данный показатель достиг в 2014 году, после чего стал постепенно снижаться. По предварительным данным, в 2018 году доля студентов из стран СНГ, Балтии и Грузии среди всех иностранных студентов, обучающихся в российских вузах, составляет 75,2%», – сказано в исследовании.

Согласно данным, наибольшее количество студентов приезжает на обучение в Россию из Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана. Также наблюдается положительная динамика студентов из стран Европы, Азии, Америки и Африки.

Однако российские студенты чаще всего отправляются в Северную Америку и Западную Европу (63,5%). На втором месте страны Центральной и Восточной Европы (22,2%), на третьем – Центральной Азии (7,3%).

Ранее ректор РУДН среди самых популярных у студентов-иностранцев направлений называл медицинские специальности: лечебное дело и стоматология.