Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник опустился на 11 копеек – до 65,32 рубля, курс евро снизился на 10 копеек – до 73,36 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 70,34 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

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