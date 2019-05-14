Сына Трампа вызвали в суд после двух уклонений от допросов

Комитет Сената США по разведке вызвал сына президента страны Дональда Трампа-младшего повесткой в суд для дачи показаний после того, как тот уклонился от двух допросов в рамках расследования дела о «российском вмешательстве» в выборы в 2016 году.

The Associated Press со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что данную информацию сообщил своим коллегам-республиканцам председатель комитета Ричард Берр на минувшей неделе, столкнувшись с резкой критикой после информации о вызове Трампа-младшего в суд, передает РИА «Новости».

По словам Берра, сын американского лидера дважды добровольно соглашался на допрос, но позже отказывался.

До этого издание Washington Post со ссылкой на осведомленные источники сообщало о вызове комитетом Сената США по разведке сына президента Дональда Трампа-младшего в суд для дачи показаний в рамках расследования дела о «российском вмешательстве» в выборы в 2016 году.

По словам источника, который обсуждал повестку в суд с Трампом-младшим, он «раздражен» действиями комитета, потому что уже «предлагал продолжить сотрудничество в письменной форме».

Демократическая партия США углядела в истории со сроками строительства небоскреба Трампа (Trump Tower) в Москве, которое так и не началось, свидетельство «сговора Трампа с Россией», который опровергают и в Кремле, и в Белом доме.

Осужденный за финансовые злоупотребления бывший юрист американского лидера Майкл Коэн заявлял в показаниях Конгрессу, что переговоры завершились в январе 2016 года.

На основании этого портал BuzzFeed написал, что Трамп якобы лично велел Коэну солгать Конгрессу о том, что переговоры по строительству Trump Tower в Москве закончились на несколько месяцев раньше, чтобы скрыть свои «российские связи».

По данным американских следователей, проект строительства Trump Tower команда Трампа начала обсуждать в 2013 году сразу после конкурса «Мисс Вселенная».

Тогда главными переговорщиками по этому проекту были Дональд Трамп-младший и Эмин Агаларов.

Предварительное соглашение подписали в декабре 2013 года, а последние контакты на этой стадии по нему были в ноябре 2014 года, отмечается в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, опубликованном в апреле 2019 года.

В переговорах принимала участие и дочь Трампа Иванка, которая посещала Москву в феврале 2014 года. Однако проект остановили на стадии планирования, строительство не началось.

В 2015 году контакты возобновились через представителя российской компании по недвижимости I.C. Expert Феликса Сэтера; вплоть до июня 2016 года проект обсуждался на уровне Трампа, его дочери Иванки и сына Дональда – Коэн докладывал по этому проекту всем членам семьи.

Однако представителем в этих переговорах был именно адвокат, и все контакты шли через него, отмечается в докладе.

В апреле сообщалось, что председатель международного комитета палаты представителей Конгресса США демократ Элиот Энгель подготовил очередной законопроект, направленный против России и главы американского государства Дональда Трампа.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД