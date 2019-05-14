В сенате США напомнили Помпео, о чем следует разговаривать с Путиным

Лидер меньшинства в американском сенате Чак Шумер направил госсекретарю Майку Помпео письмо, в котором указал, о чем «нужно разговаривать» с российским президентом Владимиром Путиным во время визита в Россию.

Так, Шумер считает, что Помпео следует напомнить Путину, что Вашингтон не потерпит вмешательства в выборы 2020 года, а в противном случае Россия получит «жесткий ответ», пишет издание Hill.

«Очень важно, чтобы во время встречи с Владимиром Путиным вы предупредили его, что любые действия, направленные на вмешательство в наши выборы, получат незамедлительный и жёсткий ответ», заявил сенатор.

Он также призвал президента США Дональда Трампа изменить подход к обсуждению с российским лидером вопроса вмешательства в американские выборы. «Я прошу вас дать Путину понять, что мы не собираемся терпеть вмешательство в американские выборы», – написал сенатор, передает РИА «Новости».

Политик также привел заявление директора ФБР Кристофера Рэя, который заявлял, что США должны быть готовы к новой атаке на американские выборы, а якобы вмешательство в 2016 году было лишь «репетицией» перед атакой в 2020 году. По мнению Шумера, от такого заявления, у американцев «должен пробежать холодок по спине».

Ранее сообщалось, что Помпео едет к президенту России Владимиру Путину, чтобы договориться о новой российско-американской встрече на высшем уровне.

Напомним, 20 апреля российское посольство в США опубликовало 120-страничный доклад, в котором продемонстрировало безосновательность заявлений о том, что Москва якобы вмешивалась в американские выборы.

В апреле глава Белого дома Дональд Трамп заявил об отсутствии влияния России на итог американских выборов 2016 года, он также обвинил Хиллари Клинтон, Национальный комитет Демократической партии США и «грязных копов» в преследовании американского президента.