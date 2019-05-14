Глава Минкавказа назвал причину роста долгов за газ и свет в регионе

Глава Минкавказа Сергей Чеботарев заявил, что теневой бизнес на Северном Кавказе является одной из главных причин появления задолженности за газ и электроэнергию.

Чеботарев заявил, что «теневая экономика – одна из главных причин появления задолженности», передает РИА «Новости».

По его словам, «подпольные предприятия, будь то кирпичный, нефтеперерабатывающий завод или теплица, работают нелегально, но при этом потребляют газ и свет»; при этом «плата за энергоресурсы перекладывается на население и официально работающие предприятия и организации».

Министр напомнил, что в данный момент общий долг за газ и электричество на Северном Кавказе превышает 120 млрд рублей. Он подчеркнул, что это «зашкаливающая цифра».

Он указал также, что ликвидация подпольных предприятий, которые незаконно потребляют газ и электричество, перекладывая плату на жителей и официальные организации, позволит сократить астрономические объемы энегопотерь.

«Сегодня шаг за шагом принимаются меры по снижению объема теневой экономики на Кавказе. Да, на Северном Кавказе некоторые пока не представляют себе жизнь иначе, но теневой сектор нужно убирать. В этом случае исчезнут задвоенные лицевые счета, сократятся объемы потерь энергоресурсов, которые иногда достигают просто астрономических цифр», – отметил министр.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как жители Чечни реагируют на сообщения о долгах, и как в целом обстоят дела с оплатой коммунальных услуг в регионе.