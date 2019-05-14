Москвичей предупредили о грозе

Москвичей ожидают облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь с грозой, сообщают синоптики.

Днем в городе температура воздуха составит 22–24 градуса тепла. В ночь на среду она может опуститься до 12 градусов, передает ТАСС.

Ветер северный, 5–10 м/с, при грозе с порывами до 12–17 м/с, в связи с чем 14 мая в Москве объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах 20–25 градусов тепла. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до плюс 10 градусов.