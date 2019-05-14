Трамп продлил санкции по Йемену

Санкции против тех, кто, по мнению США, угрожает миру и стабильности в Йемене, продлены на год, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

Он заявил Конгрессу США, что ряд бывших членов правительства Йемена и «других лиц» все еще угрожают «безопасности и стабильности Йемена», препятствуют «политическому процессу» в стране, передает РИА «Новости».

Как считает Трамп, режим чрезвычайного положения, объявленный, чтобы «противостоять этой угрозе», должен «продолжаться и после 16 мая 2019 года», передает ТАСС.

Санкции были введены США в 2012 году.

Летом газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Йемене, где проправительственные силы страны при поддержке арабской коалиции воюют против повстанцев-хуситов из движения «Ансар Аллах».