Лидер «Океана Эльзы» начал готовиться к выборам в Верховную раду

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук начал подготовку к парламентским выборам на Украине, сообщают украинские СМИ.

В частности, об этом в Telegram сообщает «Украинская правда». Пока нет информации, планирует ли сам Вакарчук бороться за место депутата Верховной рады.

По данным СМИ, он проводит консультации по объединению «здоровых демократических сил», передает RT.

Заявление Вакарчука, касающееся «политического будущего», ожидается 16 мая.

В 2018 году музыкант заявлял о намерении баллотироваться в президенты, но в 2019 году отказался от этой идеи.

В 2007–2008 годах он был депутатом Верховной рады Украины, но решил сложить полномочия досрочно.

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