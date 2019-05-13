Беглов встретился с главами японских регионов

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в заседании Совета губернаторов России и Японии, которое прошло в Москве, сообщает администрация Петербурга.

В рамках заседания Беглов провел личные встречи с главами японских регионов, сообщается на сайте администрации Санкт-Петербурга.

На встрече с губернатором префектуры Хоккайдо Наомити Судзуки обсуждались вопросы привлечения инвестиций, а также сотрудничество в сфере здравоохранения, культуры, образования и информационных технологий.

В беседе с губернатором префектуры Тояма Такакадзу Исии речь также шла об экономическом сотрудничестве, но главной темой стало проведение Театральной олимпиады.

Беглов отметил, что в 2019 году исполняется 25 лет Театральной олимпиаде – культурному событию мирового масштаба. Право принимать крупнейший театральный фестиваль впервые предоставлено двум странам – России и Японии. Главным местом его проведения в России выбран Санкт-Петербург, в Японии – префектура Тояма.

Открытие Театральной олимпиады состоится в Александринском театре 15 июня.

Заседание Совета губернаторов проводится в рамках перекрестного года Россия – Япония.