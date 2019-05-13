Трамп пригрозил Ирану «большой проблемой»

Президент США Дональд Трамп попросил Иран воздержаться от необдуманных шагов, иначе это «будет для него большой проблемой».

Об этом сообщает РИА «Новости».

Между тем, ранее стратегические бомбардировщики ВВС США B-52H Stratofortress приступили к регулярным полетам в районе Персидского залива у границ Ирана.

Перед этим командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хосейн Салами заявил, что Иран нанесет США «удар в голову» в случае силовых действий со стороны Вашингтона.

В начале мая США направили ударную группу ВМС во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и тактическую группу бомбардировщиков на Ближний Восток.