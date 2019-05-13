Девять предполагаемых боевиков задержаны в Чечне

В Чечне задержали девять предполагаемых участников незаконного вооруженного формирования с оружием и гранатами, сообщают источники.

«По предварительной информации, незаконное вооруженное формирование было создано уроженцем Чечни, 1998 года рождения, в городе Грозный в конце зимы 2019 года, в состав группы помимо организатора вошли восемь человек», – приводит «Интерфакс» слова своего собеседника.

По его словам, против задержанных в апреле участников НВФ возбуждены уголовные дела в связи с организацией и участием в незаконном вооруженном формировании, а также незаконном приобретении и хранении оружия.

Официальное подтверждение данной информации в настоящий момент отсутствует.

Ранее стало известно, что за 2018 год в Северо-Кавказском федеральном округе силовики ликвидировали 64 боевика.