Глава ПЦУ отказался участвовать в «послании мира» к Крыму и Донбассу

Глава так называемой Православной церкви Украины Епифаний отказался участвовать в видеообращении к жителям Крыма и Донбасса с призывом к миру и единству, сообщили источники в его окружении.

Епифанию предлагали появиться на видео, но он отказал – ему не понравился текст, где предлагалось озвучить, что «говорить нужно не языком пушек». Источники утверждают, что предстоятель ПЦУ волновался, что это будет выглядеть, как будто он призывает к переговорам с лидерами ополченцев, которых на Украине считают «боевиками», сообщает Би-би-си.

Также Епифаний переживал, что участие в видео вместе с Филаретом приведет к разночтениям в том, кто в ПЦУ главнее.

Ранее духовные лидеры Украины сняли видеообращение на украинском языке к жителям Крыма и Донбасса, в котором призвали их забыть о войне и вспомнить о единстве народа. В записи ролика приняли участие почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет, глава украинской греко-католической церкви Святослав, глава УПЦ МП Онуфрий, муфтии и раввины Украины.

Отметим, что в понедельник Филарет заявил, что проведенный 15 декабря 2018 года «объединительный Собор» не был украинским, а также пожаловался на Епифания.