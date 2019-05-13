Бутину снова перевели в другую тюрьму

Россиянка Мария Бутина, отбывающая наказание в США, снова переведена в другую тюрьму, рассказал ее адвокат Роберт Дрисколл.

«Она уже не в (тюрьме) Northern Neck сегодня. Мы посмотрим, где она окажется», – передает его слова РИА «Новости».

11 мая стало известно, что Бутину перевели из СИЗО города Александрия (штат Вирджиния) в региональную тюрьму Northern Neck этого же штата.

Ожидалось, что Бутина будет находиться в СИЗО Александрии до перевода в федеральную тюрьму, на свободу она должна выйти 5 ноября. После этого ее депортируют в Россию.

В конце апреля суд США приговорил ее к 18 месяцам тюрьмы за «сговор с целью незаконной работы на правительство России». МИД назвал этот приговор позорным пятном на судебной системе США.