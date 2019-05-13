Песков переадресовал Минтрансу вопрос о прекращении эксплуатации «Суперджетов»

Вопросы о возможном прекращении эксплуатации самолета Sukhoi Superjet 100 должны направляться в адрес специализированных ведомств, в первую очередь в Минтранс России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Кремль не имеет полномочий и возможностей (прекращать или) продолжать эксплуатацию той или иной техники. В том числе авиационной. Это первое. Второе – эта тема, безусловно, должна комментироваться, и вопросы должны формулироваться только в адрес специалистов специализированных ведомств. В первую очередь, это, конечно, Минтранс России», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Внимание к самолетам марки SSJ приковано после инцидента 5 мая, когда Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. Из 78 человек 41 погиб.

По предварительным данным, пилоты приземлялись, не выработав топливо и с явным превышением скорости, что привело к повреждению судна с последующим возгоранием. Также они допустили еще несколько ошибок уже после остановки лайнера.

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