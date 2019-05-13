МИД опроверг закупку слезоточивого газа на Мальте

Министерство иностранных дел России опровергло сообщения СМИ о якобы закупках слезоточивого газа на Мальте для дальнейшей отправки в Венесуэлу.

По данным МИД, мальтийские журналисты, не разобравшись, массово воспроизвели инсинуации американских коллег, а в качестве источников привели высказывания анонимного мальтийского правительственного деятеля и содержание якобы перехваченной дипломатической переписки российской дипмиссии с представителями мальтийской стороны, а «также сумбурный набор разрозненных сведений о функционировании российского посольства в Валлетте».

«Подчеркнем, что российская дипмиссия в Валлетте работает в строгом соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. Ни в каких секретных спецоперациях российские дипломаты участия не принимают. Никаких официальных комментариев от мальтийских властей в адрес Посольства России на Мальте не поступало», – говорится в сообщении на сайте российского ведомства.

В министерстве назвали распространенную мальтийскими СМИ дезинформацию примером непрофессионализма, отголоском антироссийской истерии, раздувание которой не отвечает интересам российско-мальтийской дружбы.

В апреле СМИ Мальты со ссылкой на портал Buzfeed сообщили, что Россия якобы пыталась закупить слезоточивый газ и защитное снаряжение на Мальте, которые планировалось отправить в Венесуэлу на военном корабле.