Климкин призвал ЕС дать «всеобъемлющий ответ» на выдачу паспортов жителям Донбасса

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал страны Евросоюза дать ответ на предоставление российских паспортов жителям провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Российское решение о предоставлении паспортов украинским гражданам – это точка невозврата во вмешательстве в наши внутренние дела. Нам нужен общий всеобъемлющий ответ», – заявил Климкин, передает ТАСС.

Между тем ранее в понедельник сообщалось, что Брюссель не рассматривает введение новых санкций против России за предоставление упрощенного гражданства жителям Донецкой и Луганской народных республик.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения гражданства для жителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, однако власти Украины признали недействительными российские паспорта.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, сможет ли Украина наказать жителей Донбасса за получение российского паспорта.