Американского пилота арестовали прямо в самолете по подозрению в убийстве

В США прямо в самолете, наполненном пассажирами, арестовали пилота авиакомпании American Airlines.

Мужчину взяли под стражу в самолете, который должен был уже взлететь, передает РЕН ТВ со ссылкой на The Mirror.

Бывшего военного Кристиана Мартина подозревают в тройном убийстве соседей, произошедшем в 2015 году.

По информации следствия, мужчина застрелил одного из соседей, еще двое были найдены сожженными в собственной машине. Также Мартина обвиняют в поджоге, краже со взломом и подделке вещественных доказательств.

Сам пилот отрицает свою причастность к убийствам. В настоящий момент ведется расследование.