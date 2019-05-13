Сиротам предложили вернуть льготы при поступлении в техникумы и колледжи

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова выступила за возвращение сиротам льгот на поступление в учреждения среднего профессионального образования, а также в кадетские и суворовские училища.

Кузнецова отметила, что ранее закон «Об образовании» устанавливал, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, при условии успешного прохождения вступительных испытаний, принимаются в учреждения среднего профессионального обучения вне конкурса. В 2012 году эта норма утратила силу.

«Учитывая, что ранее действующая государственная гарантия по-прежнему актуальна и востребована, а возможность получить конкурентоспособную профессию является основным фактором успешного трудоустройства и социализации детей-сирот, уполномоченный предлагает внести соответствующие изменения, которые обеспечивали бы детей-сирот дополнительной гарантией преимущественного приема на обучение по программам среднего профессионального образования», – сообщается на сайте омбудсмена.

Она также обратила внимание на то, что дети-сироты с ограниченными возможностями здоровья, обучаясь по адаптированным образовательным программам, получают лишь свидетельство об обучении. Этот документ не позволяет им в дальнейшем получить среднее профессиональное образование. Уполномоченный предлагает внести в законодательство поправки, чтобы дети-инвалиды, имеющие свидетельство об обучении, могли получать дальнейшее образование по программам профессиональной подготовки.

Также у Кузнецовой возникли вопросы к предоставлению льгот детям-сиротам при приеме в кадетские и суворовские военные училища. «Действующее законодательство предусматривает право преимущественного приема в указанные образовательные учреждения, но на практике дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, пользуются преимуществом при приеме в училища только при условии равного количества баллов с другими кандидатами, что значительно снижает доступность кадетского образования для сирот», – говорится в релизе.

В пресс-службе детского омбудсмена пояснили, что дети, живущие в семьях, чаще имеют возможности дополнительно готовиться к поступлению в училище. В связи с этим Кузнецова предлагает «предоставить дополнительные преимущества детям-сиротам при подготовке к военной или иной государственной службе».

Кроме того, она предлагает отнести детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к категории граждан, которые нуждаются в социальном обслуживании, и одновременно наделить их правом получения услуг, которые бы способствовали социализации, улучшению условий жизнедеятельности, расширению возможностей самостоятельного обеспечения жизненных потребностей.

Соответствующие предложения Кузнецова направила в Госдуму.