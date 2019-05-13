Голикова оценила влияние майских праздников на ВВП

Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что долгие майские праздники не сказываются на ВВП страны, поскольку общее количество праздников не меняется, они лишь переносятся на другие дни.

«Я не думаю, что это (перенос праздников с января на май) ударяет – ведь количество-то общее праздников сохраняется. Они передвигаются просто с Нового года на майские», – сказала Голикова РИА «Новости».

По ее мнению, выходные позволяют россиянам отдохнуть, потрудиться на огородах, а также отметить трогательный праздник – День Победы.

Майские праздники в России в этом году совокупно составили девять дней – с 1 по 5 и с 9 по 12 мая.

Ранее Роструд напомнил о следующих длинных выходных в этом году. Минтруд подготовил предложения по переносу выходных дней в 2020 году, согласно которому россиян ожидают длинные майские праздники.

Также были названы лайфхаки для возвращения в рабочий ритм после праздников.