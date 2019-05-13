Варшава отказалась обсуждать с Израилем вопрос о реституции имущества польских евреев

Польша отменила визит в Варшаву израильской делегации во главе с министром социального равенства Эли Коэном из-за желания Израиля обсудить реституцию имущества польских евреев, сообщил польский МИД.

«Польша приняла решение отменить визит официальных представителей Израиля после того, как израильская сторона в последнюю минуту изменила состав делегации, а это предполагает, что переговоры должны были бы сфокусироваться главным образом на вопросах, связанных с реституцией собственности», – заявили в польском МИДе.

Варшава считает, что вопрос с реституцией имущества евреев, конфискованного во время Холокоста в период Второй мировой войны, закрыт.

Визит израильской делегации был запланирован на 13 мая, передает «Интерфакс».

В феврале газета ВЗГЛЯД сообщала о том, как Иерусалим и Варшава поссорились из-за фразы, впервые прозвучавшей еще в 1970-е годы. Будущий премьер Израиля Шамир тогда позволил себе заявить: «Поляки впитали антисемитизм с молоком матери». В 2019 году это оскорбительное изречение повторил шеф МИДа Кац, соратник премьера Нетаньяху. В ответ оскорбленный премьер Польши Моравецкий отменил свой визит в Иерусалим.

В прошлом году в Польше вступил в силу закон, который вводит запрет на пропаганду бандеровщины и на обвинения поляков в Холокосте. Введение уголовной ответственности за высказывания о причастности поляков к Холокосту раскритиковали Израиль и США. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ситуацию вокруг закона.