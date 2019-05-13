Глава Палестины выразил надежду на встречу с Путиным в июне

Президент Государства Палестина Махмуд Аббас рассчитывает на двустороннюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе 15 июня, об этом сообщил министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики.

«Я рассчитываю, что [это произойдет] в следующем месяце в Таджикистане, где состоится саммит по взаимодействию и мерам доверия в Азии», – приводит его слова ТАСС.

«Насколько мы понимаем, президент Путин будет в нем участвовать, наш президент также там будет. Мы работаем над организацией их встречи во время саммита», – добавил глава палестинского внешнеполитического ведомства.

Кремль пока официально не объявлял о планах Путина встретиться с Аббасом в Душанбе.

Аль-Малики напомнил, что его последняя встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым состоялась две недели назад на полях Российско-арабского форума сотрудничества. Он отметил, что для него «особенно важно было заверение Лаврова в том, что российская сторона не признает «сделку века» в случае, если она будет нарушать ранее достигнутые многосторонние договоренности».

Ранее Лавров выражал озабоченность данными о характере американской «сделки века», которую Вашингтон собирается провести по палестино-израильскому вопросу.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что признание США Голанских высот израильской территорией может быть предтечей продвигаемой американцами «сделки века» по ближневосточному урегулированию.