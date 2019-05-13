В понедельник синоптики пообещали москвичам теплую пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в понедельник утром столбики термометров в Москве покажут 15 градусов тепла. К обеду температура воздуха поднимется до плюс 20 градусов. К вечеру возможен небольшой дождь. Ветер ожидается северный, силой 3-4 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.