Бык напал на зрителей корриды во Франции

На юге Франции перед началом корриды бык напал на зрителей, в результате пострадали шесть человек, в том числе двое жандармов, сообщил телеканал BFMTV.

Уточняется, что инцидент произошел в городе Вержез (департамент Гар) во время ежегодного праздника, в ходе которого в течение нескольких дней устраиваются представления с быками, передает ТАСС.

Бык вырвался из загона и побежал в сторону толпы зрителей. Жандармы нейтрализовали животное.

Запланированную на вторую половину воскресенья корриду отменили.

Ранее в Сети появилось видео корриды американца с бизоном.