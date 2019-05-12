Сенатор объяснил разницу между публичными заявлениями России и США

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя слова госсекретаря Майка Помпео, заявил, что представители США зачастую выступают с противоречивыми заявлениями; за словами российской стороны, напротив, всегда следуют соответствующие действия, подчеркнул он.

Так Цеков прокомментировал заявление Помпео о том, что Вашингтон и Москва могут найти общие интересы во множестве сфер.

«Для американцев очень характерно делать совершенно разные заявления – сегодня одно, завтра другое. Они не особо над этим задумываются», – сказал сенатор RT.

Цеков выразил надежду, что результатом высказывания Помпео станет очень предметная и честная совместная работа в каких-то проблемных регионах мира.

По его словам, мировая общественность уже давно убедилась в том, что «за словами российской стороны всегда следуют соответствующие действия». Про американцев же, добавил он, «говорят совсем наоборот».

«Помпео вспомнил ситуацию в Сирии и совместную работу в Афганистане. Но мы понимаем, что вклад Соединенных Штатов не был полновесным и достаточно честным. Не так давно в Вашингтоне говорили, что из Сирии будут выведены войска США, но они до сих пор там, и в стране сохраняется очень сложная ситуация», – заключил член Совета Федерации.

Ранее в воскресенье председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отметил, что у Помпео «несколько пятниц на неделе».

Помпео прибудет в Сочи 13-14 мая, где он проведет переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Также не исключена встреча главы американского внешнеполитического ведомства с президентом Владимиром Путиным.