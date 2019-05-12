Канделаки сделала вывод из увольнений знаменитостей из-за Твиттера

Телеведущая Тина Канделаки проанализировала череду увольнений знаменитостей после скандальных заявлений, опубликованных в сети микроблогов Twitter.

«Все выходные наблюдаю, как Твиттер продолжает разрушать карьеры, и я начинаю подозревать, что неосторожность и безумие идут в комплекте с программным обеспечением, не иначе», – написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Она напомнила, что 61-летний радиоведущий BBC Дэнни Бэйкер проиллюстрировал новость о том, что новорожденного сына принца Гарри и Меган Маркл выписали из госпиталя, фотографией, на которой мужчина и женщина ведут под руку обезьянку, одетую в костюм и держащую трость. Поскольку у Меган Маркл африканские корни по материнской линии, ведущий был мигом уволен за расистскую шутку, пояснила Канделаки.

Сам Бэйкер заявил, что всего лишь высмеивал королевский цирк с конями, который происходит вокруг каждого знаменательного события в династии Виндзоров.

«Картинку можно трактовать по-разному. Так или иначе, аллюзия вышла чересчур неизобретательной, и очевидно, что в случае с Меган Маркл расистская шутка воспринята однозначно», – отметила Канделаки.

«Сам Дэнни уже неоднократно высказался о том, что это было безумием и гротеском, – вот здесь я с ним соглашусь и добавлю только, что подобные ситуации происходят регулярно, а значит, мы имеем дело с устойчивым феноменом эпохи. Раньше для некоего статус-кво любая новость проходила редактуру. То есть, чтобы кто-то что-то написал, нужен был еще один человек, который дал бы на это добро, помимо самого автора. Сейчас, благодаря технологиям, ситуация изменилась. Любая мысль материализуется мгновенно – в Твиттере, Инстаграме и других соцсетях», – написала телеведущая.

Она напомнила также, что Бэйкер является далеко не первой знаменитостью, уволенной за твит. Так, Джеймс Ганн, сценарист и режиссер «Стражей Галактики», был уволен компанией Disney за «череду высказываний о детях в стиле Данилы Поперечного». «Твитам было 10 лет, но Интернет все помнит», – указала Канделаки.

«Скотт Бартосевич, пиарщик Chrysler, публично проклял пробки в Детройте, но по ошибке написал твит не у себя, а в аккаунте компании. Стендап-комик Гилберт Готтфрид, который озвучивал утку в рекламе Aflac Duck, очень несмешно шутил в Твиттере про цунами в Японии при том, что 75% продаж Aflac Duck приходилось именно на японский рынок», – привела другие примеры телеведущая.

Она обратила внимание, что в этом списке немало журналистов – «людей, которые, как и Дэнни Бейкер, должны профессионально оценивать силу слова, брошенного в современное медиаполе».

«Но эмоциональность выходит на первый план, потесняя факты. Этот процесс не остановить просто так, пока в трудовых соглашениях не появится пункт о поведении в личных соцсетях сотрудника», – заключила Канделаки.