В СПЧ отреагировали на заявления Рады о «нарушении прав» коренных народов в России

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Лукашенко захотел от России много денег

Александр Лукашенко ожидает получить от России сотни миллионов долларов за некачественную нефтьФото: kremlin.ru/Global Look Press
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал причину загрязнения нефтепровода «Дружба» и оценил причиненный ущерб в сотни миллионов долларов. Он восхитился тем, с какой жесткостью отреагировал на проблему Владимир Путин, назвав его «молодцом». Но насколько странам удалось справиться с непростой ситуацией и смогут ли они договориться о выплате компенсаций без обращения в международные суды? Подробности...
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Новые реформы изменят Европу до неузнаваемости

Европа поставлена перед одним из важнейших решений в своей историиФото: Katarina Stoltz/Reuters
9 мая, когда в России отмечают годовщину победы над гитлеровской Германией, во всех странах Евросоюза празднуется так называемый День Европы – политический праздник, посвященный началу европейской интеграции в 1950 году. Сегодня Европа оказалась в ситуации, когда могут быть пересмотрены самые базовые принципы существования ЕС. Что это означает и для Европы, и для России? Подробности...
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Подвиг тувинского «Бессмертного полка»

«Бессмертный полк» в Туве становится полноценной народной традициейФото: Пресс-служба администрации Тувы
22 июня 1941 года Тувинская Народная Республика (ТНР) в качестве независимого государства вступила в Великую Отечественную войну – и стала первым союзником СССР, опередив Великобританию. Накануне Дня Победы спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Туве и выяснил, как готовился к параду и шествию «Бессмертного полка» единственный российский регион, формально не вышедший из состояния войны с Германией. Подробности...
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Канадских индейцев истребляют прямо в школах

Канадские индейцы не имеют ни здоровья, ни образования, ни будущегоФото: Ton Koene/Zumapress/Global Look Press
Западные страны, называющие себя образцом соблюдения прав меньшинств, в реальности уничтожают малые народы с помощью так называемого культурного геноцида. Ярким примером этому является политика Канады по отношению к аборигенам – инуитам. Об этом свидетельствует чудовищная социальная статистика Канады. Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Имя Доренко творило чудеса

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
«Всего вам доброго» – так Доренко завершал свои телевизионные программы. Всего вам доброго, Сергей Леонидович – там, где нет ни рейтингов, ни целевых аудиторий, ни прямых включений, а Шеф не принимает вычеркиваний и правок в тексте жизни. Подробности...

Связь времен для России стала внутренней потребностью

Андрей Бабицкий, журналист
Я глубоко убежден, что мы – это все те же русские люди, все тот же духовный космос, который начинали строить основатели российского государства и продолжали поколение за поколением, век за веком жители нашей великой страны. Подробности...
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День Победы по-украински

Глеб Простаков, журналист
«Над моей Украиной дрались», – говорит герой Леонида Быкова в фильме «В бой идут одни старики». Союз равных Украин – западной и восточной – сейчас напоминает вынужденное сожительство, которое больше не скрепляет великая Победа. Подробности...
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            В СПЧ отреагировали на заявления Рады о «нарушении прав» коренных народов в России

            12 мая 2019, 13:43

            Текст: Ольга Никитина

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            Член СПЧ и президиума совета по межнациональным отношениям при президенте России Александр Брод прокомментировал намерение украинских парламентариев обратиться в международные институты из-за якобы нарушения прав коренных народов на территории России, в частности на Кавказе, Урале и в Сибири.

            Брод в заявлении, опубликованном в Facebook Московского бюро по правам человека, отметил, что украинские парламентарии «подзабыли Гоголя».

            «Порошенко и его компания пытаются напоследок из-под забора цапнуть побольнее. Вот придумали историю про «системные нарушения прав коренных народов в России». До этого боролись за крымских татар. Но, видимо, тема себя исчерпала за неимением фактуры. Теперь сочинили новый миф про угнетение народов Северного Кавказа, Урала и Сибири. Только сами народы про эти нарушения не говорят, иначе услышали бы их давно», – говорится в заявлении.

            «Подзабыли радетели за права коренных народов творчество уроженца Полтавской губернии, земляка Николая Васильевича Гоголя. Его бессмертная пьеса «Ревизор» начинается словами народной пословицы – «На зеркало неча пенять, коли рожа крива», – отметил Брод.

            Он напомнил, что в 2017 году венгерское правительство выразило решительный протест в связи с новым законом об образовании, который одобрила Верховная рада. «Он фактически запрещает преподавание на любом языке, кроме украинского. С 2018 года отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса. С 2020-го обучение на языках национальных меньшинств будет ликвидировано и в младших классах», – пояснил член СПЧ.

            «Глава МИД Венгрии заявил тогда: «Мы считаем позорным, что поправка серьезно нарушает права венгерского меньшинства. Позорно, что страна, стремящаяся к более тесным связям с ЕС, приняла закон, прямо идущий против европейских ценностей». Синхронно обеспокоенность выразили Польша и Румыния, так как закон ущемляет интересы и их соотечественников, проживающих на территории Украины», – напомнил Брод.

            «А недавно принятый закон о языке, который не только до Киева, но и до добра не доведет. Ведь если следовать ему, то использование любых других языков может быть приравнено к попытке «свержения государственного строя». Специальные инспекторы-ищейки будут следить, кто на какой мове гутарит, и тут же доносить на врагов. Не случайно эту ситуацию в Крыму справедливо назвали «языковым гестапо», – подчеркивается в заявлении.

            «А всплески антисемитизма в период госпереворота 2014-го, а дискриминация православных, а постоянные гонения на русских? Так что вместо злобных нападок на соседа посмотрели бы на сорняки и грызунов в своем огороде. Есть чем заняться новоизбранному президенту, который никак не дождется своей инаугурации. Надеюсь, за это время Украина не распадется», – заключил Брод.

            Напомним, партия «Блок Петра Порошенко» в Верховной раде собирается обратиться в международные институты из-за якобы нарушения прав коренных народов на территории России, в частности на Урале и в Сибири.

            Сенатор Андрей Климов, комментируя планы украинских парламентариев, посоветовал Верховной раде заняться очевидными проблемными вопросами у себя в стране, которые находятся в крайне плохом состоянии.


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