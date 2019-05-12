В воскресенье синоптики пообещали москвичам по-летнему теплую погоду.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье утром столбики термометров в Москве покажут 14 градусов тепла. К обеду температура воздуха поднимется до плюс 21 градуса. В течение дня ожидается безветренная погода, следует из данных на сайте Росгидромета.