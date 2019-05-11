МИД Болгарии вызвал посла Турции из-за призыва изучать язык

МИД Болгарии возмутился высказыванием посла Турции о том, что болгарским властям следует поощрять изучение турецкого языка как иностранного; турецкий дипломат вызван в министерство.

«Слова посла звучат тревожно, потому что болгарское правительство никогда не препятствовало бесплатному изучению иностранных языков. Турецкий язык может преподаваться в школе наряду с английским, немецким, французским, китайским, японским, румынским, русским, ивритом», – сказано на сайте МИД Болгарии.

Там отметили, что слова посла не соответствуют ожиданиям Болгарии в отношении того, как должны развиваться «добрососедские и дружественные отношения» между двумя странами.