Трон из «Игры престолов» установили в московском метро

Перед выходом пятой серии восьмого сезона сериала «Игра престолов» столичное метро провело флешмоб.

На станции «Деловой центр» московского метрополитена появился железный трон из сериала «Игра престолов», а рядом с ним прогуливались аниматоры в образах главных героев сериала – Дейнерис Таргариен, Джона Сноу и Серсеи Ланнистер, рассказали в пресс-службе метро Москвы, уточнив, что сфотографироваться на нем могут все пассажиры, сообщает РИА «Новости».

Также участники проекта «Музыка в метро» исполнили на станции знаменитый саундтрек к «Игре престолов», написанный композитором Рамином Джавади.

Напомним, пятая серия заключительного сезона «Игры престолов» выйдет в России в понедельник, 13 мая.

Ранее датский актер Йохан Филип Асбек намекнул, что в сериале «Игра престолов» может появиться еще один дракон.