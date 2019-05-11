Названы определившее будущее современной музыки песни

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Зачем США делают из России валютного манипулятора

Американский доллар слишком зависим от национальных валют других странФото: Геннадий Сафонов/Интерпресс/ТАСС
США готовятся включить Россию в список стран, которые намеренно манипулируют своим курсом ради получения торговых преимуществ. О желании активнее бороться с подобными манипуляциями неоднократно говорил президент США Дональд Трамп, который особенно жестко высказывался в адрес Китая и Евросоюза. По какой причине США решили затащить в этот список Россию и насколько серьезными могут быть для нее последствия? Подробности...
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Новые реформы изменят Европу до неузнаваемости

Европа поставлена перед одним из важнейших решений в своей историиФото: Katarina Stoltz/Reuters
9 мая, когда в России отмечают годовщину победы над гитлеровской Германией, во всех странах Евросоюза празднуется так называемый День Европы – политический праздник, посвященный началу европейской интеграции в 1950 году. Сегодня Европа оказалась в ситуации, когда могут быть пересмотрены самые базовые принципы существования ЕС. Что это означает и для Европы, и для России? Подробности...
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Подвиг тувинского «Бессмертного полка»

«Бессмертный полк» в Туве становится полноценной народной традициейФото: Пресс-служба администрации Тувы
22 июня 1941 года Тувинская Народная Республика (ТНР) в качестве независимого государства вступила в Великую Отечественную войну – и стала первым союзником СССР, опередив Великобританию. Накануне Дня Победы спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Туве и выяснил, как готовился к параду и шествию «Бессмертного полка» единственный российский регион, формально не вышедший из состояния войны с Германией. Подробности...
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Канадских индейцев истребляют прямо в школах

Канадские индейцы не имеют ни здоровья, ни образования, ни будущегоФото: Ton Koene/Zumapress/Global Look Press
Западные страны, называющие себя образцом соблюдения прав меньшинств, в реальности уничтожают малые народы с помощью так называемого культурного геноцида. Ярким примером этому является политика Канады по отношению к местным аборигенам – инуитам. Об этом свидетельствует чудовищная социальная статистика Канады. Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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День Победы по-украински

Глеб Простаков, журналист
«Над моей Украиной дрались» – говорит герой Леонида Быкова в фильме «В бой идут одни старики». Союз равных Украин – западной и восточной – сейчас напоминает вынужденное сожительство, которое больше не скрепляет великая Победа. Подробности...
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Зачем монахам смартфоны

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Кто-то торчит в соцсетях не только ради миссионерства (каюсь, люблю поболтать о всякой ерунде) или играет в «Злых птиц» (я играю в «шарики»). Но в целом хороший телефон и планшет используются для работы. Впрочем, есть другой вариант. Подробности...
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9 Мая воскресло

Дмитрий Ольшанский, публицист
Единственный всенародно переживаемый государственный праздник перестал быть днем живых ветеранов и стал днем нации. Главную военную победу страны празднуют мирные, ничего не понимающие в вопросах насилия и голода люди. Так и должно быть. Подробности...
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      В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
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      «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
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            Названы определившее будущее современной музыки песни

            11 мая 2019, 15:54

            Текст: Анастасия Воробьева

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            Американская газета The New York Times назвала 25 песен, которые могут определить будущее современной музыки.

            На первом месте оказалась песня Bodak Yellow исполнительницы Cardi B, на втором Chained to the Rhythm Кэти Перри, а третьей в рейтинге The New York Times стала композиция Young Fathers трио Fee Fi.

            В список также вошли хиты Тэйлор Свифт, Ланы Дель Рэй, Билли Айлиш и Бруно Марса.

            Ранее была названа самая высокооплачиваемая музыкальная группа в мире.


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