Названы определившее будущее современной музыки песни

Американская газета The New York Times назвала 25 песен, которые могут определить будущее современной музыки.

На первом месте оказалась песня Bodak Yellow исполнительницы Cardi B, на втором Chained to the Rhythm Кэти Перри, а третьей в рейтинге The New York Times стала композиция Young Fathers трио Fee Fi.

В список также вошли хиты Тэйлор Свифт, Ланы Дель Рэй, Билли Айлиш и Бруно Марса.

