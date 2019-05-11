Ночная хоккейная лига уменьшила число забитых Путиным шайб

Президент Владимир Путин забил наибольшее число шайб во время матча Ночной хоккейной лиги, однако нечто странное произошло с их подсчетом, обратили внимание СМИ.

В сообщении радиостанции «Эхо Москвы» говорится, что сначала в пресс-службе Ночной хоккейной лиги – созданной президентом организации хоккеистов-любителей, в которую входят министры, бывшие хоккеисты и бизнесмены, – сообщали о том, что Путин забил 10 шайб из 14.

Позднее это число уменьшилось до девяти в сообщении «Интерфакса» и до восьми – в сообщении ТАССа, указывает «Эхо Москвы».

На сайте ТАССа говорится, что после матча появилась информация о 10 заброшенных Путиным шайбах, однако позднее организаторы скорректировали протокол встречи. В уточненном сообщении сказано, что глава государства забросил девять шайб.

Напомним, президент вышел на лед под номером 11. Матч завершился со счетом 14:7 в пользу команды, за которую выступал Путин.