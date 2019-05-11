Российскую пропаганду в Грузии предложили запретить на законодательном уровне

Парламент Грузии на следующей неделе приступит к рассмотрению пакета законодательных инициатив против «российской мягкой силы», что, по мнению инициаторов из оппозиции, должно снизить влияние России в стране, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Вице-спикер парламента от «Европейской Грузии», бывший замминистра иностранных дел Серги Капанадзе заявил, что «опасность российской пропаганды признается службами безопасности страны, поэтому сейчас надо на уровне парламента дать этому политическую оценку».

По его мнению, в последнее время в стране ощутим рост влияния «российской мягкой силы», и это является «серьезным вызовом для безопасности страны».

Капанадзе сказал, что законодатели должны остановить финансирование из России тех организаций Грузии, которые могут быть причастны к российской пропаганде.

Также не должны финансироваться организации, выступающие против прозападного курса Грузии, считает вице-спикер.

Он заявил, что правительство Грузии «должно определить орган, ответственный за борьбу с российской пропагандой, исходящими из России опасностями, в том числе на оккупированных территориях (так в Тбилиси называют Абхазию и Южную Осетию)».

Ранее в комитете по внешним связям парламента Грузии была сформирована группа, изучающая международный опыт борьбы с «российской мягкой силой». На днях эта группа посетила Британию.