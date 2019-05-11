В Москве завершились Дни военно-исторического кино

В столице прошли Дни военно-исторического кино, когда москвичи и туристы могли бесплатно посмотреть все самые кассовые отечественные киноленты, созданные за последний год и посвященные тяжелым военным временам и подвигам защитников Родины; за четыре дня кинофестиваль посетили около 5 тыс. зрителей, в том числе молодежь.

Авторами идеи выступили Центр международной торговли Москвы и Музей Победы. Благодаря поддержке Российского военно-исторического общества и «Синема Продакшн», помимо просмотра фильмов зрители получили возможность пообщаться с их создателями, актерами и настоящими участниками боевых действий – героями Великой Отечественной войны и войны в Югославии 1999 года, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Главными площадками кинопоказов стали ЦМТ и Музей Победы. С 7 по 10 мая зрители посмотрели киноленты: «Крик тишины», «Т-34», «Коридор бессмертия», «Спасти Ленинград», «Война Анны», «Собибор», «Балканский рубеж» и другие.

Завершился фестиваль показом фильма «Крик тишины». Специальным гостем показа стал американский писатель и кинорежиссер, профессор истории Питер Кузник, который рассказал о важности сохранения исторической правды.

«Вам это покажется странным, но большинство американцев считают, что Америка выиграла войну в Европе и сыграла ключевую роль в победе над нацизмом. Я и Оливер Стоун в своих работах рассказываем, что это не правда, что Советская Армия сдерживала натиск немецко-фашистских войск в десятки раз сильнее, чем военный контингент США. Многие студенты даже не знают, сколько советских солдат погибло в годы Второй мировой войны. Мы подняли факты и сравнили: американских солдат погибло около 90 тысяч, а советских солдат погибло несколько миллионов. Историческое кино должно рассказывать правду современной молодежи», – сказал Кузник.

Также Российское военно-историческое общество (РВИО) торжественно вручило премию «За верность исторической правде» авторам художественного фильма «Крик тишины» (режиссер Владимир Потапов), в основе которого лежит история о двух детях, вынужденных бороться за выживание в осажденном Ленинграде в 1942 году. Главную роль исполнила школьница Алина Саргина. 8 мая она и другие члены съемочной группы отвечали на вопросы журналистов и участников фестиваля в рамках открытой беседы в ЦМТ.

Советник председателя Российского военно-исторического общества Андрей Назаров, подчеркнул, что выход фильма совпал с 75-летем полного снятия блокады Ленинграда.

«Почему мы сделали такой выбор? В этом фильме есть одно очень важное качество – это тот пафос добра, который мы хорошо помним по лучшим отечественным фильмам. Создатели фильма поставили очень высокую планку. Важной составляющей ленты является военная хроника времен блокады Ленинграда, тщательно обработанная и переведенная в цвет. Это хроника ужаса, хроника подвига. На таком фоне нельзя было отойти от истины. А истина состоит в том, что добро существует, побеждает трагедию и страдания», – сказал Назаров.

От имени творческого коллектива создателей картины на церемонию прибыл продюсер Александр Литвинов. Он поблагодарил Российское военно-историческое общество и создателей фестиваля и рассказал зрителям о создании картины. «Снимать историческое кино, тем более военное, в центре огромного современного города было неимоверно сложно. Поэтому мы придумали такой ход с хроникой. Сценарий написан по повести известной художницы Тамары Цинберг, которая когда была маленькой девочкой, стала участницей трагических событий блокады», – отметил он.

Министр культуры России Владимир Мединский в обращении к участникам фестиваля отметил важную роль искусства в патриотическом воспитании молодежи, и в первую очередь, художественного и документального кино.