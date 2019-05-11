В Москве участника «аниме-вечеринки» задержали за лекцию об оружии

В Москве сотрудники полиции задержали участника так называемой консервативной аниме-вечеринки либертарианцев – члена Федерального комитета Либертарианской партии России Владимира Осенина, зачитавшего лекцию об оружии.

По словам присутствующих на мероприятии, молодой человек со сцены рассказывал о массовом расстреле людей и необходимости расширения прав на ношение огнестрельного оружия, сообщает телеканал «Рен ТВ».

Очевидцы запечатлели выступление мужчины, который хвастался, что принес с собой для «развлечения» пистолет, ружье и винтовку.

Участники мероприятия говорят, что в какой-то момент либертарианец начал размахивать оружием, после чего на место и была вызвана полиция. Организаторы мероприятия, которое заявлено как аниме-вечеринка, уверяли, что собравшиеся ничего противозаконного не совершали. «Здесь люди просто жарят бургеры», – говорили они. Однако на теннисном столе были обнаружены несколько видов огнестрельного оружия. Кроме того, правоохранителям предстоит проверить лекцию об оружии, которую читал задержанный.

Вечеринку организовал член федерального комитета Либертарианской партии и блогер Михаил Светов, оказавшийся в центре скандала из-за, как писали ранее СМИ, оправдания педофилии, а также критики установленного Уголовным кодексом «возраста согласия» в 16 лет.

По информации блогеров, он вел ныне закрытый сайт, где публиковались фотографии девочек 13-14 лет. Кроме того, на своей странице в соцсети он опубликовал пост о том, что у него появилась малолетняя девочка и в связи с этим стало мало времени для деятельности в интернете. При этом Михаил Светов не привлекался к уголовной ответственности.

В медиапространстве также имеет неоднозначную репутацию из-за публикации текстов экстремистского содержания в социальных сетях. За экстремизм его привлекали к административной ответственности.